Life: в России для китайцев запустят стримы с мужчинами и женщинами в бане

В ближайшие дни жители Китая смогут насладиться стримами прямо из традиционной русской бани. Согласно заключенному договору между китайской стриминговой платформой и российскими предпринимателями, трансляция будет вестись из парной в Санкт-Петербурге.
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