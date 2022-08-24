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Какие темы поднимают авторы Дальнего Востока, обсудят на круглом столе Премии им. Арсеньев

Какие темы поднимают авторы Дальнего Востока, обсудят на круглом столе Премии им. Арсеньев

Круглый стол "Актуальный тематический спектр. Над чем работают писатели?" (12+) пройдет в онлайн формате в понедельник, 29 августа.

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