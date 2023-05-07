10 нелепых проблем, возникших из-за шрифтов

Мог ли ты подумать, что даже они способны тебя подставить! Если вы не дизайнер, то вряд ли часто думаете о шрифтах или вообще уделяете им хоть какое-то внимание.
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