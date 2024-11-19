США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по РФ

США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. Об этом 19 ноября сообщила газета The Korea Times (ТКТ) со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля.
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