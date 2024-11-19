ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    И сё это будет беспрепятственно доставлено 🙁В США анонсировал...
  • Русский Россиянин
    Если гопнику не отвечать, то он теряет страх и начинает борзеть. Пришло время действовать, а не выражать обеспокоенно...В ООН выразили бе...
  • Evgeni Velesik
    Пенсии по старости с трудовым стажем 20 лет должны быть изначально не менее МРОТ, а не ПМП!В Госдуме оценили...

США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по РФ

США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по РФ

США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. Об этом 19 ноября сообщила газета The Korea Times (ТКТ) со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх