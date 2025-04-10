🇺🇦⚰️ "Рекорды ТЦК: как Украина хоронит своё будущее" Пока власти делают вид, что "всё под контролем", эскадроны смерти ТЦК устанавливают новые рекорды по превращению мужчин в пушечное мясо.
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🇺🇦⚰️ "Рекорды ТЦК: как Украина хоронит своё будущее" Пока власти делают вид, что "всё под контролем", эскадроны смерти ТЦК устанавливают новые рекорды по превращению мужчин в пушечное мясо.
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