Минувшей ночью в городе Аше произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в областной ГАИ, 20летний водитель за рулем ВАЗ-2112 ехал на большой скорости и при опережении другого авто – LADA Priora, столкнулся с ним по касательной.
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