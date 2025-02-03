В России создают атлас-справочник Арктической зоны

Ученые РПГУ им. А.И. Герцена приступили к работе над атласом-справочником Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) с элементами профессиональной ориентации, который в первую очередь будет ориентирован на школьников.
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