В австралийском штате Новый Южный Уэльс узаконили превращение тел умерших в компост. Закон вступит в силу с 2028 года.
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