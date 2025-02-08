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Царьград

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RT: владельцем BMW из смертельного ДТП в Белгороде является тренер по ММА

RT: владельцем BMW из смертельного ДТП в Белгороде является тренер по ММА

Владельцем иномарки BMW, влетевшей на огромной скорости в скорую помощь в Белгороде, является детский тренер по ММА и чемпион по рукопашному бою.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
К идиотам в жестянках власть относится излишне либерально, отчего вся эта сволочь ведут себя на дорогах как хотят!
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17 час.
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