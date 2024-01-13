Тарасова поддержала фигуристов, меняющих гражданство

Татьяна Тарасова высказалась о фигуристах, которые начинают выступать за другие страны. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мыслями о российских фигуристах, которые решаются на смену гражданства.
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