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Сто долларов

Сто долларов

Пять грязных, ободранных и худых, как спички, котов, и две маленькие собачки жались к рукам Петровича и повизгивали от удовольствия, а тот гладил их и разговаривал так, будто они были его детьми… (Посвящается Вячеславу Просянко – Ресторан “Мурняв”) История эта началась со ста долларов, которые я одолжил нашему дворнику по имени Петрович.

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