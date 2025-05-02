Сто долларов

Пять грязных, ободранных и худых, как спички, котов, и две маленькие собачки жались к рукам Петровича и повизгивали от удовольствия, а тот гладил их и разговаривал так, будто они были его детьми… (Посвящается Вячеславу Просянко – Ресторан “Мурняв”) История эта началась со ста долларов, которые я одолжил нашему дворнику по имени Петрович.