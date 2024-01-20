Тысячи городов-призраков: почему в США могут появиться необитаемые зоны Евгения КомароваГорода-призраки в США ранее ассоциировались с периодом «золотой лихорадки» или другими этапами заселения запада, когда общины возникали и пустели на фоне истощения найденных ресурсов.
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