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Суд объявил текущую задолженность Google перед российскими телеканалами

Суд объявил текущую задолженность Google перед российскими телеканалами

Общий долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллиона рублей По официальным подсчетам конкурсного управляющего сумма долга Google в России составляет 2,8 дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти, передает РИА Новости.

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