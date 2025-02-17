Суд объявил текущую задолженность Google перед российскими телеканалами

Общий долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллиона рублей По официальным подсчетам конкурсного управляющего сумма долга Google в России составляет 2,8 дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти, передает РИА Новости.
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