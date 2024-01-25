Песков: перспективы обмена пленными между Россией и Украиной пока непонятны

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас никто не может сказать, как катастрофа с самолётом Ил-76 в Белгородской области скажется на дальнейших перспективах обмена военнопленными между Россией и Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии