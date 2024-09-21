Появились подробности ночного ДТП, где несколько пострадавших госпитализировали в больницу. Авария произошла ближе к полуночи 20 сентября у дома 18 по Свердловской набережной.
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Появились подробности ночного ДТП, где несколько пострадавших госпитализировали в больницу. Авария произошла ближе к полуночи 20 сентября у дома 18 по Свердловской набережной.