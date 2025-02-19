В Совфеде ответили на заявление Макрона о готовности к переговорам с Путиным

Сенатор Алексей Пушков назвал президента Франции Эммануэля Макрона чудо-воином и высмеял его планы. Такое заявление он сделал на фоне слов европейского политика о переговорах с Россией, своим мнением парламентарий поделился в Telegram-канале.
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