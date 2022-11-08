В США закрылись первые избирательные участки на выборах в Конгресс

В США начали закрываться избирательные участки для голосования на промежуточных выборах в Конгресс. Первыми прекратили прием бюллетеней в 18:00 по местному времени (2:00 по Москве) избирательные участки в ряде округов штатов Индиана и Кентукки.
В США начали закрываться избирательные участки для голосования на промежуточных выборах в Конгресс. Первыми прекратили прием бюллетеней в 18:00 по местному времени (2:00 по Москве) избирательные участки в ряде округов штатов Индиана и Кентукки.
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