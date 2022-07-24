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РЖД пишут письма ЕС. Калининград вернулся в колею. Тихвин потерялся в простое. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД пишут письма ЕС. Калининград вернулся в колею. Тихвин потерялся в простое. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было обращение РЖД к ЕС с требованием отменить санкции в отношении компании, возобновление транзита грузов в Калининградскую область через Литву и повышение зарплат железнодорожникам с 1 августа.

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