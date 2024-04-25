Что приготовить из авокадо: 5 классных блюд, которые понравятся взрослым и детям

В последнее время авокадо настолько популярно, что его можно встретить не только на полках магазинов с косметикой и игрушками, а и в группах с рецептами, где каждый второй блогер рассказывает о пользе чудо-фрукта, способного исцелить от любого недуга.
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