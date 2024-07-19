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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Два дня в Медвежьегорском районе будут греметь взрывы

В ближайшие выходные на территории карьера будут производиться взрывные работы Администрация Медвежьегорского района предупредила жителей, что в ближайшие выходные — 20 и 21 июля — на карьере предприятия «Гранитная Сельга» будут проводиться взрывные работы.

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