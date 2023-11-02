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Палец на кнопке: ультиматум Израилю истекает и «Хезболла» может объявить войну!

Палец на кнопке: ультиматум Израилю истекает и «Хезболла» может объявить войну!

В Ливане всё готово для выступления лидера «Хезболлы» Хасан Насралла. В пятницу в 15:00 истекает срок ультиматума с требованием вывести израильские войска из сектора Газа и ливанская шиитская военизированная группировка может объявить войну.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Сейчас такую кашу заварят. Война только разгорится. Не хотелось бы этого.
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