Басков застрял в аэропорту Пулково из-за атаки дронов ВСУ на Москву

Народный артист и певец Николай Басков в среду, 7 мая, на своей странице в социальной сети Instagram* сообщил о том, что его рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Иркутска в Москву, был перенаправлен в петербургский аэропорт Пулково из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу.