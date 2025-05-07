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Мода и Шоу-бизнес

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Басков застрял в аэропорту Пулково из-за атаки дронов ВСУ на Москву

Басков застрял в аэропорту Пулково из-за атаки дронов ВСУ на Москву

Народный артист и певец Николай Басков в среду, 7 мая, на своей странице в социальной сети Instagram* сообщил о том, что его рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Иркутска в Москву, был перенаправлен в петербургский аэропорт Пулково из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу.

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