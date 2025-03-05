Марат Башаров вышел в свет с возлюбленной после сообщений о ее беременности

Актер Марат Башаров вышел в свет с возлюбленной Анастасией Борисовой, которая моложе него на 13 лет. Их заметили на премьере фильма «Роднина» в Москве, и это было первое появление пары на публике после слухов о беременности актрисы.
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