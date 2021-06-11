Рецепт: Пирог с овощами, сыром фета и хрустящего теста – непревзойденный вкус!

Попробуйте приготовить это блюдо и порадуйте себя и своих ближних. Не пожалейте потраченного времени и продуктов - оно того стоит! Ингредиенты 2 столовые ложки оливкового масла 1 баклажан, нарезанный ломтиками 2 нарезанных кабачка 2 красных лука, нарезанных соломенными дольками 3 больших листа теста фило 10-12 помидоров черри, разрезанных пополам сбрызнуть бальзамическим уксусом 85 г измельченного сыра фета 1 чайная ложка сушеного орегано большой пакет смешанных листьев салата и нежирной заправки для подачи Аппетитный пирог с овощами и сыром фета Метод Шаг 1 Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7.