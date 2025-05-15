Пока Россия ждёт переговоров, ВСУ готовятся к операции: Зеленский отдал жёсткий приказ

Военный эксперт Шлепченко заявил, что Украина может готовить прорыв в Брянскую область.Военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко обратил внимание, что противник стал накапливать силы в Черниговской области.
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