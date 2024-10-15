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Мести не будет: Израиль отказался от ударов по Ирану – WP

Мести не будет: Израиль отказался от ударов по Ирану – WP

Уже некоторое время весь мир напряженно следит за эскалацией между Ираном и Израилем, где каждый противник перебрасывал право ответной атаки друг другу, при этом глобальные рынки готовились к самому худшему.

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