В США советуют украинцам «готовиться стать следующими афганцами»

Рано или поздно поставки Запада прекратятся, а Украина разделит судьбу брошенного Афганистана. Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передаёт корреспондент «Украинцы должны быть готовы стать следующими афганцами.