Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США советуют украинцам «готовиться стать следующими афганцами»

В США советуют украинцам «готовиться стать следующими афганцами»

Рано или поздно поставки Запада прекратятся, а Украина разделит судьбу брошенного Афганистана. Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передаёт корреспондент «Украинцы должны быть готовы стать следующими афганцами.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Пускай бандеро-твари падают с пиндосовских транспортников, когда грянет &quot;час-икс&quot;. Такое ГУАНО не жалко!!
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17 час.

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