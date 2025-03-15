С начала года в поликлиники Петербурга поставлено более 400 единиц медицинского оборудования

В рамках программы модернизации первичного звена Петербургские поликлиники получили больше четверти оборудования, запланированного на 2025 год по программе модернизации первичного звена, передает Смольный.
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