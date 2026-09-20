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Царьград

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Целый штат сотрудников вывели из России, чтобы наладить убийства русских

Целый штат сотрудников вывели из России, чтобы наладить убийства русских

У России не было врагов страшнее тех, кого она вырастила сама. Они знают наши болевые точки, пароли и явки — и это обязательно используют против нас.

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