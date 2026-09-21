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Пьянич — о ЦСКА: «Конечно, я слежу за всеми матчами. Мне понравилось время в России. Скоро я приеду»

Пьянич — о ЦСКА: «Конечно, я слежу за всеми матчами. Мне понравилось время в России. Скоро я приеду»

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Барселоны» и ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, следит ли он за матчами армейцев.

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