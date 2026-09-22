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Царьград

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"ВПК России работает на полную катушку": Украину ужаснули новые русские "Скальпели"

"ВПК России работает на полную катушку": Украину ужаснули новые русские "Скальпели"

Наши войска усилили натиск после недавних обстрелов противника. Недруги это чувствуют. Например, накануне Украину ужаснули новые русские "Скальпели": "ВПК России работает на полную катушку".

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