"ВПК России работает на полную катушку": Украину ужаснули новые русские "Скальпели"

Наши войска усилили натиск после недавних обстрелов противника. Недруги это чувствуют. Например, накануне Украину ужаснули новые русские "Скальпели": "ВПК России работает на полную катушку".
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