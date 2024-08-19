"Магнит" развивает франшизу для роста продаж

Сеть "Магнит" решила расширить свой бизнес за счет франшизы. Компания начнет продавать права на использование своего бренда и бизнес-модели другим компаниям, которые смогут открывать свои магазины под этим названием.
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