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"Магнит" развивает франшизу для роста продаж

"Магнит" развивает франшизу для роста продаж

Сеть "Магнит" решила расширить свой бизнес за счет франшизы. Компания начнет продавать права на использование своего бренда и бизнес-модели другим компаниям, которые смогут открывать свои магазины под этим названием.

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