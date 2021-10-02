Омолодившуюся Пугачеву с "новой" внешностью не смогли узнать даже поклонники: "А куда они дели настоящую?"

Резкие перемены во внешности Аллы Пугачевой не заметит разве что слепой Примадонна после длительной изоляции в связи с коронавирусом (отсиживалась в их с Максимом Галкиным замке в поселке Грязь) в последнее время стала часто появляться в свете.