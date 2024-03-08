Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний S&P 500 Рынок электромобилей переж...

Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний S&P 500Рынок электромобилей переживает не лучшие времена не только в Китае, но поскольку в этом регионе он является крупнейшим в мире, то ярче всего иллюстрирует конкурентную борьбу между производителями.
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