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«Кто здесь самый непослушный?» Мбаппе выложил видео, как катается на велосипеде – ранее Моуринью говорил, что игроки не должны ездить на велосипедах

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выложил в соцсетях видео, где он катается на велосипеде. 25 сентября футболист был вынужден покинуть расположение сборной Франции после травмы, полученной в матче Лиги наций с Турцией (0:1).

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