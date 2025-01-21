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Пошлые дураки или "российские европейцы"

Пошлые дураки или "российские европейцы"

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Все-таки Фёдор Михалыч был гением и пророком, как в воду глядел, создавая своих опискиных и смердяковых.

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