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Daily Maily: В США сняли на видео задержание учительницы, совратившей ученика

Daily Maily: В США сняли на видео задержание учительницы, совратившей ученика

В США очередная учительница подозревается в растлении школьника.30-летняя Кристин Формелл, школьный тренер футбольной команды, подозревается в сексуальном насилии над 15-летним учеником, её задержала полиция.

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