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Любимая музыка помогла пациентам легче перенести укол перед МРТ

Любимая музыка помогла пациентам легче перенести укол перед МРТ

Любимая музыка может уменьшить боль при установке внутривенного катетера, выяснили исследователи Университетской больницы Цюриха.

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