«Турпомощь»: туристический сезон на юге России пройдёт без серьёзных изменений

Туристический сезон на юге России, несмотря на последствия разлива мазута в Чёрном море, пройдёт без серьёзных изменений, заявили RT в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».
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