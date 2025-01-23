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«Турпомощь»: туристический сезон на юге России пройдёт без серьёзных изменений

«Турпомощь»: туристический сезон на юге России пройдёт без серьёзных изменений

Туристический сезон на юге России, несмотря на последствия разлива мазута в Чёрном море, пройдёт без серьёзных изменений, заявили RT в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

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