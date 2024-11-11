Грановская контактирует с сущностями, Брежнева создала курс, Седокова разводится: золотой состав «ВИА Гры» сегодня

В прошлом группа «ВИА Гра» пользовалась большой популярностью. Особенно удачным оказался состав из Надежды Грановской, Веры Брежневой, Анны Седоковой, который называют золотым.
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