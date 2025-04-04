Алексей Пустозеров: «Если после 7:2 у нас ноль голов, то в следующем матче много забьем»

Фото: ak-bars.ru Форвард казанского «Ак Барса» Алексей Пустозеров после поражения от «Автомобилиста» (0:2) в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина поделился мыслями о отсутствии голов после крупной победы в Казани во вторник.