В Магнитогорске задержан мигрант-маршрутчик, грозивший воткнуть нож в пассажира

Рассказываем, как наказали неадекватного гражданина.История с мигрантом-водителем маршрутного такси, угрожавшего ножом пассажиру, облетела новостные ленты Челябинской области и вызвала справедливый интерес у полицейских.
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