Диетолог Сазонова: Прием БАДов может вызвать ложное чувство безопасности

Директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области, эксперт рынка НТИ Хелснет (HealthNet) Ольга Сазонова рассказала о рисках неконтролируемого приема БАДов.
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