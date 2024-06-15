Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии. Что она предполагает?

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии без внешних сил Президент России Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел предложил создать новую систему безопасности в Евразии без присутствия внешних сил.
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