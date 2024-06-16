Папа Франциск: пусть насилие в Конго закончится, убитые христиане-мученики

Призыв к национальным властям Демократической Республики Конго и международному сообществу сделать все возможное, чтобы остановить насилие и защитить жизни мирных граждан страны озвучил в традиционный еженедельной воскресной молитве папа римский Франциск.
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