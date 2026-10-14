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За рулем

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Этот реактивный монстр мог разогнаться до 1000 км/ч, но успел только до 300...

Этот реактивный монстр мог разогнаться до 1000 км/ч, но успел только до 300...

Почти 72 года назад на военном аэродроме близ Горького (ныне – Нижний Новгород) в испытательный заезд умчался автомобиль ГАЗ-ТР, он же Стрела.

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