🇷🇺Автомобильная колонна с бронетехникой ВС РФ движется на помощь братьям в зоне СВО🔥 #ВСРФ #Колонна #МТЛБ #СВО.
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🇷🇺Автомобильная колонна с бронетехникой ВС РФ движется на помощь братьям в зоне СВО🔥 #ВСРФ #Колонна #МТЛБ #СВО.
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