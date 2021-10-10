Что бесит иностранцев в Японии

Четко и по пунктам: у себя в квартире нельзя громко ходить (!!!) и разговаривать; на улицах громкая голосовая реклама работает круглосуточно; в многоквартирных домах часто нет центрального отопления; у влюбленных свидания пару раз в месяц (все вечно заняты); Продолжение под катом! огромное количество отшельников среди молодежи, которые живут в одиночестве и изолируют себя от общества; очень навязчивые продавцы в магазинах; обязательно нужно покупать сувениры в любом городе; странные книги, вроде детской про ребенка с лицом-жопой, в которой учат, как правильно ходить в туалет; странная японская мода, в которой всё искусственное, кукольное; навязчивое желание японцев дружить с иностранцами.