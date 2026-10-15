Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Измаила и двум сухогрузам, следовавшим в порт Одесса с военными грузами.
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