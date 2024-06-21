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Эстонские пограничники досрочно закрыли КПП «Нарва-1» из-за огромной очереди

Эстонские пограничники досрочно закрыли КПП «Нарва-1» из-за огромной очереди

В четверг вечером, 20 июня, эстонские пограничники были вынуждены преждевременно закрыть пограничный пункт «Нарва-1», расположенный между Нарвой и Ивангородом, из-за большой очереди, насчитывающей около пятисот человек.

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